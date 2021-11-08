Адвокат Иван Павлов, его коллеги из «Команды 29» и «Российская ЛГБТ-сеть» стали иноагентами

Минюст 8 ноября внес в список иноагентов четырех адвокатов из «Команды 29» Ивана Павлова и «Российскую ЛГБТ-сеть»

В понедельник, 8 ноября, Министерство юстиции включило в реестр СМИ-иноагентов адвоката Ивана Павлова. Он защищал интересы журналисты Ивана Сафронова и организации Алексея Навального. Также в список попали другие члены «Команды 29»: Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова. «Команда 29» — неформальное правозащитное объединение независимых юристов. Они объясняли законодательство (составляли памятки, обнародовали судебные документы, публиковали истории политзаключенных) и защищали журналистов, людей, задержанных на митингах, тех, в чьих обвинениях/статьях фигурировали околополитические причины. Объединение появилось в 2015 году.

В июле 2021 года сайт «Команды 29» заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за связей с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включённой в перечень нежелательных организаций. После этого объединение прекратило свою деятельность, было вынуждено удалить все свои материалы, а сотрудники продолжили работать независимо друг от друга.

Павлов сказал в эфире телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов 20 августа 2021 года), что узнал о внесении в список от журналистов. «Когда вокруг всех приличных людей заносят в список иноагентов, ты должен сам беспокоиться, почему ты до сих пор не там. Считаю, что я оказался в хорошей компании. Мне не стыдно, что я оказался вместе с ними. Все делалось для того, чтобы я уехал из страны, теперь делается все, чтобы я туда не вернулся. Это не конец, атака будет продолжаться», — сказал Павлов.

Обновлено: Юга.ру попросили адвоката Максима Оленичева прокомментировать решение Минюста о включении его в список иноагентов. Оленичев рассказал, что когда в 2019 году этот статус предусмотрели для людей (а не организаций), стало понятно, что рано или поздно «все там будем». Однако, кроме отчетности и маркировки сообщений, для него ничего не изменилось, — его по-прежнему можно звать на семинары, тренинги и публичные выступления. Также он продолжит представлять интересы в судах и заниматься юриспруденцией.

«Моя экспертиза никуда не делась, и я и далее буду ей делиться», — отметил адвокат.

Уезжать из России навсегда он не планирует, а свой статус попробует оспорить в суде. По мнению Оленичева, он попал в список «по многим причинам, в том числе в связи с работой над делом ФБК» (организация признана экстремистской в России).

Кроме того, в понедельник Минюст пополнил реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В него попала «Российская ЛГБТ-сеть». Организация была создана в 2006 году, она помогает представителя ЛГБТ и поддерживает специалистов, которые занимаются вопросами сексуальных меньшинств. Движение неоднократно помогало геям в Чечне бороться за свои права.

Директор фонда «Сфера» (фонд внесен в реестр НКО-иноагентов в марте 2016 года), выполняющего программы «Российской ЛГБТ-сети» на протяжении последних 10 лет, Светлана Захарова сказала телеграм-каналу «ЧТД», что движение не прекратит свою работу и обжалует решение Минюста. «Мы, конечно, ожидали, что такое может произойти, но не ожидали, что так скоро. Мне кажется, это несёт в себе довольно большие риски для людей, работающих в регионах. Если честно, думаю, что многие будут напуганы, потому что в регионах не настолько сплоченная активистская среда как в Москве или Санкт-Петербурге», — отметила Захарова.