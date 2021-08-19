В России за месяц до выборов включили в новый реестр «иностранных агентов» движение «Голос». Что это вообще значит?

Портал Юга.ру спросил члена Совета движения «Голос» Давида Канкию, как будет работать организация после включения в новый список иностранных агентов

Что случилось? 18 августа Министерство юстиции РФ опубликовало реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Пока в реестре только одна запись. Под № 1 указано общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос». Источник финансирования — «гражданка Республики Армения». Что это за реестр? Это новый реестр, созданный ведомством. Планы по его созданию Минюст озвучил в феврале 2021 года. В реестр решили вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России политическую деятельность. Сколько в России вообще реестров иноагентов? Раньше было два подобных списка: в 2012 году появился список НКО-иноагентов, а в 2017-м — СМИ-иноагентов. Теперь таких реестров три. Стоит отметить, что в декабре 2020 года в список СМИ-иноагентов впервые включили пятерых человек (например, правозащитника Льва Пономарева, гражданскую активистку Дарью Апахончич и нескольких журналистов), а в июле 2021-го ряды иностранных агентов пополнили сразу восемь журналистов.

Про движение «Голос». Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» появилась еще в 2000 году. В 2013-м суд признал ее иностранным агентом и оштрафовал на 300 тыс. рублей. Дело в том, что ассоциация отказалась регистрироваться в качестве иноагента, заявив, что занимается не политической, а общественной деятельностью, и не получает финансирование из-за рубежа. Тогда же «Голос» стал незарегистрированным общественным движением, а сама ассоциация была ликвидирована в 2016 году по решению суда.

Чем занимается «Голос»? Например, обучает наблюдателей и выпускает методические пособия. На сайте движения они есть в свободном доступе в разделе «обучение». Кроме того, один из проектов «Голоса» — «Карта нарушений», которая пополняется за счет сообщений граждан.

Как признание движения иноагентом отразится на его работе? «Голос» выпустил заявление, что продолжит работу, несмотря на очередное признание иностранным агентом. Включение в новый реестр там назвали атакой на независимых наблюдателей за выборами: «У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться тем самым правом на наблюдение, которое Конституционный суд России посчитал гарантией признания обществом итогов голосования» Юрист Анастасия Буракова написала в своем телеграме, что «Голос» не сможет участвовать в избирательных кампаниях в любых формах, в том числе — наблюдать за выборами.

В беседе с журналистом Юга.ру Давид Канкия опроверг эту информацию. Он объяснил, что фактически «Голос» является незарегистрированным движением и не вправе назначать наблюдателей: это могут делать только политические партии, зарегистрированные кандидаты и субъекты общественного контроля.

Провокации, несоблюдение законов и подозрение на вбросы: Журналисты Юга.ру были наблюдателями на выборах в 2020 году, и вот что они увидели

По словам Канкии, включение в реестр обязывает «Голос» только ставить соответствующую маркировку при публикации каких-либо материалов. «Так сложилось, что в России уже многие эффективно работающие организации попали в списки иноагентов. Можно сказать, что мы оказались в хорошей компании и это признание почетно», — отметил Канкия.