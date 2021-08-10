На Кубани трех девочек-подростков обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за шуточного видео в инстаграме
10 августа в Красноармейском районе прошел суд над одной из девушек. Рассказываем все, что узнали об этой истории
О судебном преследовании в редакцию Юга.ру сообщила 23 июля инициативная группа «Реверс», представляющая интересы ЛГБТ+людей.
Интервью с Екатериной Шульман:
Там рассказали, что трех жительниц края будут судить по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете). Штраф по этой статье для граждан — от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.
Активисты хотели предоставить девушкам юридическую поддержку, но не могли связаться с ними. Люди с похожими именами в соцсетях не откликались; о том, из-за чего на них составили протоколы, было неизвестно.
Журналист Юга.ру проверила данные о девушках, которые были известны активистам, через систему ГАС «Правосудие», а также запросила информацию в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В ведомстве отказались от комментариев.
6 августа краснодарское медиа «Огонь» опубликовало новость в сторис инстаграма. Через несколько часов две из трех девушек нашлись и откликнулись. Оказалось, что протоколы на них составили из-за видео в инстаграме, а сами они — несовершеннолетние. Девушки объяснили, что шуточный ролик сняли вдвоем, от помощи «Реверса» они отказались.
10 августа в Красноармейском районе состоялось судебное заседание по делу одной из девушек. Источник в правоохранительных органах сообщил Юга.ру, что делопроизводство в отношении жительницы края прекратили. Информация об этом представлена на сайте райсуда. Собеседник предположил, что с остальными делами случится то же самое.
«Сегодня аниме — завтра ЛГБТ»:
Напомним, полгода назад соратницу Алексея Навального в Краснодаре Анастасию Панченко оштрафовали на 50 тыс. рублей по этой статье. По данным интернет-портала «Кавказ.Реалии» (входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.), всего с 2013 года на Кубани рассмотрели шесть дел по «закону о пропаганде».