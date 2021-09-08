«Нет иноагентов, есть журналисты». Российские СМИ запустили акцию солидарности с коллегами, признанными иностранными агентами
8 сентября, в Международный день журналистской солидарности, десятки российских СМИ запустили акцию в поддержку коллег, которых Минюст признал иноагентами
Напомним, 15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников.
С весны этого года реестр пополняется регулярно. В апреле в него попали «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ», в мае — интернет-портал VTimes, в июле — издание The Insider, а также 13 человек. В августе ряды пополнили телеканал «Дождь», сайт «Важные истории» и семь человек. В сентябре Минюст впервые включил в реестр ООО, которые по требованию закона были обязаны учредить российские журналисты-иноагенты.
Всего к моменту публикации новости список СМИ-иноагентов состоит из 47 пунктов.
Издания и люди, имеющие статус иноагента, должны маркировать все свои публикации (в том числе посты в соцсетях и сообщения в чатах) пометкой крупным шрифтом о том, что «сообщение распространено иноагентом». Такую же метку должны ставить и те, кто распространяет эти материалы. Кроме того, необходимо регулярно сдавать отчет о финансовой деятельности в Минюст.
Ограничения влекут ряд негативных последствий для СМИ. Например, после включения в реестр доходы «Медузы» резко снизились, изданию пришлось сократить штат и урезать зарплаты, а сайт VTimes был вынужден закрыться.
27 августа российские СМИ опубликовали обращение к властям, в котором попросили соблюдать закон о СМИ, не препятствовать работе журналистов и прекратить включать издания и редакторов в списки «иноагентов» и «нежелательных организаций».
3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах.
8 сентября, в Международной день журналистской солидарности, российские СМИ устроили акцию в поддержку коллег, признанных иноагентами. Они собираются сопровождать публикации плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ-иноагентов.
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К акции присоединились: «Медиазона», «Новая газета», «Холод», ТВ2, Republic, It's my city, ROMB, Sota, MR7, «Бумага», «Черновик», DOXA, The Bell, Reminder, «Адвокатская улица», «Люди Байкала», «Новый проспект», 7×7, «Свободные медиа», «Псковская губерния», OCCRP, Znak.com, Wonderzine, The Village, «ОВД-Инфо», «Троицкий вариант — Наука», «Либо/Либо», «Самокатус», а также другие СМИ и паблики.
Кроме того, акцию поддержали издания, которые Минюст уже включил в список «иностранных агентов». В их числе — «Медуза», «Дождь» и «Важные истории».
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