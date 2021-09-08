8 сентября, в Международный день журналистской солидарности, десятки российских СМИ запустили акцию в поддержку коллег, которых Минюст признал иноагентами

Напомним, 15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников.

С весны этого года реестр пополняется регулярно. В апреле в него попали «Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ», в мае — интернет-портал VTimes, в июле — издание The Insider, а также 13 человек. В августе ряды пополнили телеканал «Дождь», сайт «Важные истории» и семь человек. В сентябре Минюст впервые включил в реестр ООО, которые по требованию закона были обязаны учредить российские журналисты-иноагенты.

Всего к моменту публикации новости список СМИ-иноагентов состоит из 47 пунктов.