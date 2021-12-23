Жители Знаменского пожаловались на перебои с электричеством. Без него нет ни воды, ни отопления
В дачном товариществе «Знаменский» больше суток перебои с электричеством, жители остались без тепла и воды
23 декабря жители СНТ «Знаменский» пожаловались на отсутствие тепла и воды и обратились к мэрии Краснодара.
Они объяснили, что большая часть товарищества отапливается электричеством, другая часть — газовыми котлами, которые тоже не работают без электроэнергии. Так, при отключении света пропадают и горячая вода, и отопление.
Жители предположили, что подстанция, которая питает поселок, могла не выдержать нагрузки, в том числе объема энергопотребления крупных магазинов, расположенных в поселке Знаменском.
«Каждую зиму происходит такая картина! Почему продолжают вводить в эксплуатацию коммерцию и сдавать новые коттеджи, если то что есть отопить не можем?», — возмутились дачники.
Мэр Андрей Алексеенко отреагировал на жалобы и поручил увеличить мощность электросети в СНТ на время зимы до 5 МВт. В пресс-службе администрации отметили, что товарищество потребляет 4,9 МВт, тогда как установленная для него норма — 3,15 МВт.
По данным мэрии, перебои в подаче электричества начались 22 декабря около 17 часов. Отключились девять подстанций поселка. К 23 часам семь подстанций запитали, утром 23 декабря подключили оставшиеся две. Но в 11 часов станции снова отключились, с тех пор подача электроэнергии была нестабильной.
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей:
В 22:24 мэрия сообщила, что электроснабжение наладили и посоветовали жителям газифицировать дома, чтобы не перегружать электросети.
Напомним, краснодарцев ждет еще как минимум одна холодная ночь перед потеплением.
Как писали Юга.ру, месяц назад жители поселка Знаменского пришли к офису застройщика из-за того, что в поселке больше 30 часов не было электричества. 19 декабря сразу два района Краснодара остались без горячей воды и отопления — аварийные отключения произошли в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах.