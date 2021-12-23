В дачном товариществе «Знаменский» больше суток перебои с электричеством, жители остались без тепла и воды

23 декабря жители СНТ «Знаменский» пожаловались на отсутствие тепла и воды и обратились к мэрии Краснодара.

Они объяснили, что большая часть товарищества отапливается электричеством, другая часть — газовыми котлами, которые тоже не работают без электроэнергии. Так, при отключении света пропадают и горячая вода, и отопление.

Жители предположили, что подстанция, которая питает поселок, могла не выдержать нагрузки, в том числе объема энергопотребления крупных магазинов, расположенных в поселке Знаменском.

«Каждую зиму происходит такая картина! Почему продолжают вводить в эксплуатацию коммерцию и сдавать новые коттеджи, если то что есть отопить не можем?», — возмутились дачники.