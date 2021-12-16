В Краснодаре открыли новый детский сад на 300 мест
Новый детский сад на 300 мест открыли в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара
Детский сад на 300 мест открыли по улице Героя Владислава Посадского. Он работает с 13 декабря и его посещают уже 130 детей, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Глава города Андрей Алексеенко сказал, что садик находится в развивающемся социальном кластере и в нем появится еще одна большая школа на 1 тыс. 550 чел. и детский сад на 240 мест:
«Два года назад здесь построили и открыли школу по улице Героя Аверкиева. В 2022 году застройщик приступит к возведению школы на улице Героя Яцкова. Что же сасается детского сада — буквально за забором, на пустом участке, будет еще один садик на 240 мест. Проект сейчас проходит государственную экспертизу. У нас здесь будет детский городок, который этому микрорайону нужен как воздух, чтобы ребята, которые здесь живут, ходили в школы и детские сады в комфортных условиях».
Всего новый садик рассчитан на 16 групп, в том числе на четыре ясельные. В здании есть актовый и спортивный залы, кабинет дополнительного образования для игр и развития. В холле сада сделали обучающую площадку по правилам дорожного движения. Также есть пищеблок, прачечная и медицинский кабинет.
Как писали Юга.ру, детский сад на 120 мест начали строить на Западном обходе в Краснодаре по улице Генерала Корнилова. Сдать его планируется в 2023 году.