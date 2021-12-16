В Краснодаре открыли новый детский сад на 300 мест

Детский сад на 300 мест открыли по улице Героя Владислава Посадского. Он работает с 13 декабря и его посещают уже 130 детей, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Глава города Андрей Алексеенко сказал, что садик находится в развивающемся социальном кластере и в нем появится еще одна большая школа на 1 тыс. 550 чел. и детский сад на 240 мест:

«Два года назад здесь построили и открыли школу по улице Героя Аверкиева. В 2022 году застройщик приступит к возведению школы на улице Героя Яцкова. Что же сасается детского сада — буквально за забором, на пустом участке, будет еще один садик на 240 мест. Проект сейчас проходит государственную экспертизу. У нас здесь будет детский городок, который этому микрорайону нужен как воздух, чтобы ребята, которые здесь живут, ходили в школы и детские сады в комфортных условиях».