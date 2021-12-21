На Кубани прогнозируют похолодание до -15 °С
Синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега в Краснодарском крае 21 декабря
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре днем 21 декабря будет 4 °С и облачно. Ночью температура опустится до -2 °С и пойдет снег.
Синоптики краевого центра гидрометеорологии прогнозируют на Кубани осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами гололед и налипание мокрого снега.
Ветер западный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с, в горах — 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…-4 °С, в юго-восточных предгорных районах — -2…-7 °С. Днем будет -2…+3 °С, в горах днем -1…-6 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь, мокрый снега, ночью в Туапсинском районе местами сильные осадки, гололед. Ветер западной четверти 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…-4 °С, днем — 2…7 °С.
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Также синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 1000-500 метров. На реках края и водотоках реки Кубани ожидается образование первичных форм льда, местами с ледоставом.
В среднем температура в крае снизится на 10-12 °С. Минимальная температура 21 декабря составит -4 °С и продолжит понижаться в ночные часы. 22-23 декабря столбик термометра опустится до -6…-11 °С, в восточной половине края до -15 °С.