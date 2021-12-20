В Сочи похолодает до -10 °С

В Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. Будет идти снег и опустится температура

На Черноморское побережье движется холодный фронт. Ожидается, что до конца недели в Сочи будет сильный ветер, дождь и снег. В Лазаревском районе температура воздуха ночью опустится до -10 °С.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграме, что до конца 20 декабря во всех районах города сформируют мобильные бригады и переведут в режим готовности спецтехнику. Под особый контроль взяли дороги к школам, детсадам и больницам.

В режиме постоянной готовности в Сочи находятся 250 человек и свыше 130 единиц техники. Их количество увеличат в экстренных ситуациях. До 25 декабря круглосуточно будет работать городской оперштаб.

«Просим наших жителей и туристов в это время не подвергать себя излишней опасности, быть аккуратнее на дорогах, и по возможности оставаться дома — уделить в канун новогодних праздников больше времени семье и близким», — написал Копайгородский.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что с 20 по 22 декабря в горах Сочи ожидается сильный снег и будет лавиноопасно.