На Кубани назначили нового министра ТЭК и ЖКХ

Краснодарский край

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Власти Кубани 19 ноября назначили нового министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Распоряжение о назначении министром ТЭК и ЖКХ Андрея Ляшко подписал глава региона Вениамин Кондратьев. С 2016 года Ляшко был заместителем, а затем первым заместителем министра. В октябре 2020 он стал врио министра ведомства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Андрей Ляшко?

Ляшко родился 27 октября 1978 года в Гулькевичах Кавказского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет и Институт международного права и экономики имени Грибоедова в Москве. С 1999 года работает в отрасли электроэнергетики Кубани.

С 2005 по 2013 год занимал руководящие должности в компании ОАО «Кубаньэнерго». В 2013-2016 годах работал первым заместителем министра промышленности и энергетики Краснодарского края.

ЖКХ Кадровые перестановки Краснодар

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