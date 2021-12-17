В Краснодаре выбрали лучшую городскую экскурсию
Краевое отделение Русского географического общества назвало лучшей экскурсией по Краснодару ту, что проходит через скульптуру «45-я параллель» на улице Захарова
В региональном отделении РГО подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов. Победителями стали экскурсовод Марина Чернова и руководитель Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова. Жюри признали лучшим маршрут «Линия жизни». Он проходит по трамвайному маршруту №4. На экскурсии можно узнать об истории появления памятника «45-я параллель», трамвайных линиях Краснодара и людей, создававших город и населявших его.
По словам автора экскурсии от Туристское-информационного центра Краснодара Михаила Карпова, экскурсанты также передвигаются на трамвае и одновременно знакомятся с культурно-историческими и природными объектами кубанской столицы.
Скульптуру «45-я параллель» установили в Краснодаре в 2020 в день 175-летия РГО. Это трехметровый шар, на котором выделена 45 параллель — на ней находится Краснодар. На скульптуре отмечены также другие большие города на этой параллели.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 18 августа 2020 года состоялось торжественное открытие скульптуры в форме земного шара «45-я параллель». Ее изготовили в Екатеринбурге, на это ушло более семи месяцев. Над сферой работал уральский скульптор Александр Рябов. Отливали композицию в литейной мастерской «Брезгин и К°», а золотые надписи наносили в художественной мастерской Алексея Пичурина. Архитекторами проекта выступил пул кубанских специалистов: Юрий Рысин, Александр Лащенков и Сергей Клишин.