В Краснодаре выбрали лучшую городскую экскурсию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краевое отделение Русского географического общества назвало лучшей экскурсией по Краснодару ту, что проходит через скульптуру «45-я параллель» на улице Захарова

В региональном отделении РГО подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов. Победителями стали экскурсовод Марина Чернова и руководитель Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова. Жюри признали лучшим маршрут «Линия жизни». Он проходит по трамвайному маршруту №4. На экскурсии можно узнать об истории появления памятника «45-я параллель», трамвайных линиях Краснодара и людей, создававших город и населявших его.

По словам автора экскурсии от Туристское-информационного центра Краснодара Михаила Карпова, экскурсанты также передвигаются на трамвае и одновременно знакомятся с культурно-историческими и природными объектами кубанской столицы.

Скульптуру «45-я параллель» установили в Краснодаре в 2020 в день 175-летия РГО. Это трехметровый шар, на котором выделена 45 параллель — на ней находится Краснодар. На скульптуре отмечены также другие большие города на этой параллели.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 18 августа 2020 года состоялось торжественное открытие скульптуры в форме земного шара «45-я параллель». Ее изготовили в Екатеринбурге, на это ушло более семи месяцев. Над сферой работал уральский скульптор Александр Рябов. Отливали композицию в литейной мастерской «Брезгин и К°», а золотые надписи наносили в художественной мастерской Алексея Пичурина. Архитекторами проекта выступил пул кубанских специалистов: Юрий Рысин, Александр Лащенков и Сергей Клишин.

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