20 декабря в Сочи высадят краснокнижные сосны
В Сочи высадят восемь пицундских сосен рядом с концертным залом «Фестивальный»
В понедельник 20 декабря специалисты высадят краснокнижные деревья в сосновом парке рядом с концертным залом «Фестивальный». Восемь пицундских сосен заменят четыре ветхих дерева, пострадавших от непогоды.
Как пояснили в компании «Юниверсити Плаза», которая занимается озеленением города, 70 лет назад сосны на Курортном проспекте посадили неправильно. Со временем их корневые системы стали разрушать пешеходные дорожки.
Напомним, ветхие деревья в Сочи убирают по предписанию «Росприроднадзора». Представитель «Зеленого патруля» рассказал, почему их нельзя спасти.
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Также в компании отметили, что парки в центральной части города привлекают жителей и туристов даже зимой: климат располагает к приятным прогулкам в любое время года. Популярностью пользуется и хвойный сквер вокруг концертного зала «Фестивальный» — гости приходят сюда за лечебным воздухом.
«Юниверсити Плаза» планирует высадить около 30 пицундских и алеппских сосен в Сочи в следующем году. Фирма привлекает к работам профессиональных дендрологов, чтобы находить оптимальные места для новых деревьев, отбирать подходящие растения в питомниках и ухаживать за ними после высадки.
Как писали Юга.ру, глава Росприроднадзора пообещала наказать дорожников, которые повредили пять пицундских сосен в Геленджике.