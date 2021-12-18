20 декабря в Сочи высадят краснокнижные сосны

В Сочи высадят восемь пицундских сосен рядом с концертным залом «Фестивальный»

В понедельник 20 декабря специалисты высадят краснокнижные деревья в сосновом парке рядом с концертным залом «Фестивальный». Восемь пицундских сосен заменят четыре ветхих дерева, пострадавших от непогоды.

Как пояснили в компании «Юниверсити Плаза», которая занимается озеленением города, 70 лет назад сосны на Курортном проспекте посадили неправильно. Со временем их корневые системы стали разрушать пешеходные дорожки.

Напомним, ветхие деревья в Сочи убирают по предписанию «Росприроднадзора». Представитель «Зеленого патруля» рассказал, почему их нельзя спасти.