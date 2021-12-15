«Так не будет» — мэрия Краснодара прокомментировала эскизы озеленения улицы Красной. А как будет?

15 декабря администрация Краснодара провела пресс-конференцию об озеленении. Журналист Юга.ру побывал на брифинге и узнал, что деревья важны, их никто не лечит, идей и решений пока нет

Ранее Юга.ру сообщали, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко в свой первый рабочий день на новом посту пообещал использовать новые стандарты озеленения города. Тогда говорилось, что город начнет использовать быстрорастущие лиственные и хвойные деревья-крупномеры, которые станут крупными уже через 2-3 года. 9 декабря прошел совет директоров с участием главы города и представителей бизнес-сообщества, на котором представили проект озеленения Краснодара. Официально этот проект был представлен только определенному кругу лиц. Обычные жители его не видели.

10 декабря краснодарский активист Мирослав Валькович написал в своем телеграм-аккаунте следующее: «Как член общественного совета при центре озеленения и экологии хочу заявить: никто из участников совета не видел и даже не знаком с презентованным вчера 100 бизнесменам проекта озеленения».

Также Мирослав Валькович уточнил, что разработать сам проект пока не представляется возможным, так как «не прошла еще инвентаризация зеленых насаждений и нет понимания с коммуникациями, которые, для полноценной реализации проекта, необходимо переносить. Идет лишь предварительный сбор предпроектной документации». В тот же день он опубликовал сообщение, в котором написал, что аналогичный проект уже начинали реализовывать в 2014 году, но приостановили из-за протестов горожан.

Что сказали во время брифинга с журналистами. Журналист Юга.ру посетил брифинг, однако на нем вместо новой информации или проектной документации, представителям СМИ практически процитировали тезисы мэра Краснодара Андрея Алексеенко пятидневной давности и обратили внимание, насколько важны деревья в городе. «На внеочередном заседании общественного совета приняли решение более детально подходить к тому или иному кварталу города, с привлечением кубанских ученых, общественников. Цель — сделать город краше, но спешить никто не будет. Рекомендация, представленная на совете директоров, носит рекомендательный характер. Со следующей недели планируем начать изучать существующие зеленые насаждения (речь идет о нескольких кварталах улицы Красной — от Мира до Гоголя)». Сейчас чиновники думают о том, где и какие деревья, кустарники и вечнозеленые растения высаживать. Также деревья планируют (не уточняется, когда) высадить на улицах, которые пересекают Красную, например, Ленина и Гимназическая. Что касается проекта озеленения, сроки также не называются. До конца года планируется только изучить возможность озеленения нескольких кварталов улицы Красной.

На брифинге журналистам рассказали, что чиновники пришли к выводу, что «нужно к вопросу озеленения подходить последовательно и системно». На вопрос журналиста Юга.ру о проекте озеленения, который был представлен предпринимателям ранее, ответили следующее: «Сейчас нет смысла обсуждать концепцию. Эта визуализация, представленная на совете, признана неактуальной, она не является рабочей. Это эскизный набросок, который быстро предоставили на совет директоров, я предлагаю не тратить время на обсуждение этой концепции, потому что так не будет, как было представлено. Сейчас позиция такая, что сырые проекты не будут выкладываться в интернет, чтобы не вызывать огорчение у жителей. На обсуждение жителей мы будем выкладывать уже готовые и согласованные проекты».

Создание «Зеленстроя» в Краснодаре. Также на брифинге пояснили, что городу нужно еще одно муниципальное учреждение , которое бы занималось обрезкой, содержанием и лечением деревьев. Чиновники изучали опыт других городов, где такое учреждение существует, и пришли к выводу, что такие учреждения работают эффективно. «В Краснодаре тоже был «Зеленстрой», был питомник свой, но сейчас его нет. Существующих ресурсов мэрии города недостаточно для решения всех вопросов, связанных с озеленением города. Но все упирается в финансировании». Когда такое учреждение может появиться хотя бы в теории, не уточнили.