«Преступление перед природой»: Росприроднадзор накажет дорожников, которые повредили краснокнижные сосны в Геленджике

Глава Росприроднадзора пообещала наказать виновных в повреждении краснокнижных деревьев в Геленджике

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем инстаграме рассказала, что во время дорожных работ вдоль трассы М4 около Геленджика пострадало пять краснокнижных деревьев. Росприроднадзор получил сообщения о поврежденных деревьях от местных жителей, проверка подтвердила ущерб корневым системам пяти пицундских сосен.

«Это настоящее преступление перед природой! Не могу поверить, какими мародерами могут оказаться те, кто если не по совести, то хотя бы по должности обязаны следить за действиями подчиненных. Сосна пицундская у нас в Красной книге, а тут на деревья просто наплевали: пришли, сняли почву, поставили бордюры», — возмутилась Радионова.