В Сочи высадят восемь пицундских сосен вместо поваленных ветром деревьев

Краснодарский край

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  • Сосна пицундская © Фото Nuvens, wikipedia.org
    Сосна пицундская © Фото Nuvens, wikipedia.org

В сквере на Курортном проспекте Сочи уберут несколько ветхих деревьев и заменят их новыми пицундскими соснами

Росприроднадзор обязал компанию «Юниверсити Плаза» устранить четыре ветхих пицундских сосны в сквере возле концертного зала «Фестивальный». Компания заменит их на восемь новых деревьев. 

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Как пояснил исполнительный директор организации Олег Удачин, не все краснокнижные деревья выживают в городе. Например, при посадке сосен на Верхней Приморской набережной Сочи в 1950-х не учитывали их разветвленную корневую систему. Теперь корни, окруженные бетоном, деформируют дорожки и ступеньки, в прошлом году два дерева даже обрушилось (никто не пострадал). Недавние сочинские ураганы усугубили ситуацию — этим и вызвано решение Росприроднадзора.

В 2022 году «Юниверсити Плаза» при поддержке администрации Сочи продолжит озеленение города краснокнижными деревьями: в городе появится не менее 30 пицундских и алеппских сосен. А в этом году компания при поддержке властей высадила более 50 деревьев на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Места высадки определили профессиональные дендрологи, они же отобрали сосны в питомниках. Команда специалистов будет ухаживать за деревьями и следить за их адаптацией.

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