В Сочи высадят восемь пицундских сосен вместо поваленных ветром деревьев

Как пояснил исполнительный директор организации Олег Удачин, не все краснокнижные деревья выживают в городе. Например, при посадке сосен на Верхней Приморской набережной Сочи в 1950-х не учитывали их разветвленную корневую систему. Теперь корни, окруженные бетоном, деформируют дорожки и ступеньки, в прошлом году два дерева даже обрушилось (никто не пострадал). Недавние сочинские ураганы усугубили ситуацию — этим и вызвано решение Росприроднадзора.

В 2022 году «Юниверсити Плаза» при поддержке администрации Сочи продолжит озеленение города краснокнижными деревьями: в городе появится не менее 30 пицундских и алеппских сосен. А в этом году компания при поддержке властей высадила более 50 деревьев на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Места высадки определили профессиональные дендрологи, они же отобрали сосны в питомниках. Команда специалистов будет ухаживать за деревьями и следить за их адаптацией.