Представитель «Зеленого патруля» объяснил, почему нельзя спасти аварийные пицундские сосны в Сочи
Жителям Сочи объяснили, почему необходимо вырубить аварийные пицундские сосны на набережной
По словам директора природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, хотя внешне деревья и выглядят здоровыми, их проблемы в корневой системе. В мае 2021 года эксперт обследовал сосны и пришел к мнению, что некоторые деревья уже невозможности спасти, поскольку при их высадке в 1950-х годах не учли разветвленность корней.
«Меня поразило, что в советское время так бестолково подошли к высадке сосен. Корневую систему некоторых деревьев буквально замуровали в бетон, оставив вокруг пространство менее чем метр на метр — где-то 60 на 80 сантиметров. Это ограничило возможности развития корневой системы. В результате сейчас стоят огромные, красивые деревья, но, к сожалению, нежизнеспособные. У них не развита корневая система, ветер 15-20 м/с может привести к падению», — рассказал Пукалов.
Он пояснил, что по мере роста дерева ему требуется больше влаги и питательных веществ, которые добывают э корни. Если они не развиты, дерево начинает слабеть.
Пукалов отметил, что сейчас сосны на набережной достигли высоты 18-20 метров. По его мнению, это является пределом для их корневой системы, дальнейшее увеличение массы ствола приведет к тому, что корни не выдержат нагрузку.
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«Я обошел всю набережную, ощупал каждое дерево, посмотрел угол наклона, корневую систему, высоту и насчитал восемь деревьев, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей. Внешне эти сосны могут быть здоровы, но объем биомассы, который накопился за 60 лет, их корневая система не способна удержать в земле. Небольшого урагана будет достаточно, чтобы аварийные сосны попадали, и тогда возникнут вопросы, почему не приняли меры заранее», — сказал эксперт.
Он напомнил, что случаи падения сосен уже были. «Несмотря на то, что я сторонник высадки деревьев и их сохранения, когда речь идет о реальной угрозе жизни людей, проблемные деревья необходимо удалять», — подчеркнул Пукалов.
Ранее новость о предстоящей рубке пицундских сосен на Верхней Приморской набережной вызвала возмущение со стороны местных жителей и породила слухи о незаконности работ. В администрации Сочи, предписание удалить четыре сосны выдало Южное управление Росприроднадзора.
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По словам представителя отдела охраны окружающей среды и лесопаркового хозяйства Сочи Алексея Жмайло, исполнять предписание будет компания «Юниверсити Плаза», мэрия со своей стороны обеспечит контроль работ на всех этапах.
В пресс-службе компании сообщили, что вместо четырех вырубленных деревьев в дальнейшем высадят восемь пицундских сосен в парке возле концертного зала «Фестивальный». Места для их высадки определят специально приглашенные дендрологи.
«Юниверсити Плаза» при поддержке администрации Сочи реализует корпоративную программу озеленения города краснокнижными деревьями. По ней весной на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка компания высадила более 50 деревьев. Также она привлекла специалистов, которые в течение года будут ухаживать за деревьями и обеспечивать их адаптацию к новым условиям.