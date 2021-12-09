Представитель «Зеленого патруля» объяснил, почему нельзя спасти аварийные пицундские сосны в Сочи

По словам директора природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, хотя внешне деревья и выглядят здоровыми, их проблемы в корневой системе. В мае 2021 года эксперт обследовал сосны и пришел к мнению, что некоторые деревья уже невозможности спасти, поскольку при их высадке в 1950-х годах не учли разветвленность корней.

«Меня поразило, что в советское время так бестолково подошли к высадке сосен. Корневую систему некоторых деревьев буквально замуровали в бетон, оставив вокруг пространство менее чем метр на метр — где-то 60 на 80 сантиметров. Это ограничило возможности развития корневой системы. В результате сейчас стоят огромные, красивые деревья, но, к сожалению, нежизнеспособные. У них не развита корневая система, ветер 15-20 м/с может привести к падению», — рассказал Пукалов.

Он пояснил, что по мере роста дерева ему требуется больше влаги и питательных веществ, которые добывают э корни. Если они не развиты, дерево начинает слабеть.

Пукалов отметил, что сейчас сосны на набережной достигли высоты 18-20 метров. По его мнению, это является пределом для их корневой системы, дальнейшее увеличение массы ствола приведет к тому, что корни не выдержат нагрузку.