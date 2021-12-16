В Краснодаре пройдет новогодний маркет с выставками и лекциями

Машталир, «Открытая среда» и много книг: что ждет краснодарцев на квартирнике «Люди в городе»?

Книжный магазин «Чарли», который в 2020 году организовал первый Южный книжный фестиваль в Краснодаре, теперь устраивает квартирник «Люди в городе». Там выступят местные предприниматели, урбанисты, благотворители и художники. А на стендах можно будет купить изделия краснодарских мастеров и книги независимых российских издательств. Все события разделили на секции «Сохранение истории», «Искусство» и «Городские культуры». Спикеры расскажут, как их проекты связаны с историей Краснодара и что они значат для города. Выступить пригласили: координаторов «Том Сойер Феста» Хелю Шошину и Жанну Рыжкову;

руководительницу благотворительной организации «Открытая среда» Анну Малову;

клинического психолога, детского нейропсихолога Анастасию Енину;

замруководителя Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Наталью Машталир;

создательницу медиа «Афиша Краснодара» Елену Болдыреву и других.

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