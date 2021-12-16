В Краснодаре пройдет новогодний маркет с выставками и лекциями

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Машталир, «Открытая среда» и много книг: что ждет краснодарцев на квартирнике «Люди в городе»?

Книжный магазин «Чарли», который в 2020 году организовал первый Южный книжный фестиваль в Краснодаре, теперь устраивает квартирник «Люди в городе». Там выступят местные предприниматели, урбанисты, благотворители и художники. А на стендах можно будет купить изделия краснодарских мастеров и книги независимых российских издательств. 

Все события разделили на секции «Сохранение истории», «Искусство» и «Городские культуры». Спикеры расскажут, как их проекты связаны с историей Краснодара и что они значат для города. Выступить пригласили: 

  • координаторов «Том Сойер Феста» Хелю Шошину и Жанну Рыжкову;
  • руководительницу благотворительной организации «Открытая среда» Анну Малову;
  • клинического психолога, детского нейропсихолога Анастасию Енину;
  • замруководителя Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Наталью Машталир;
  • создательницу медиа «Афиша Краснодара» Елену Болдыреву и других.

«Сделайте проще и не выделывайтесь»::

Краснодарские предприниматели представят ювелирные украшения, елочные игрушки, изделия из керамики и макраме, сладости, одежду, растения и книги. А еще гости увидят фотопроект «Зеленая дверь» и выставку «Акварельные истории Краснодара».

Ознакомиться с полной программой квартирника и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.

Напомним, недавно Наталья Машталир представила Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Юга.ру разобрались, зачем он нужен.

Несколько дней назад «Открытая среда» запустила сбор средств, чтобы обучить родителей людей с аутизмом поведенческому анализу.

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