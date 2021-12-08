Машталир представила Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Зачем он нужен?

Бывший главный архитектор Краснодара представила новую структуру при краевой администрации. Рассказываем, что это

Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 8 декабря написала в своем инстаграме , что по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева создали Институт развития градостроительства и городской среды.

Для чего он нужен? По словам Кондратьева, проектированием в крае занимаются частные компании, поэтому необходима структура, которая будет отстаивать интересы людей, а не бизнеса. Планируется, что институт объединит архитекторов, дизайнеров, художников и собственников для развития городской среды.

Институт будет выступать в роли технического заказчика, учитывающего интересы горожан. Он поможет городам с оценкой проектов в градостроительстве.

У структуры даже есть официальный инстаграм. Его завели на странице дизайн-кода Краснодара. Сайт с методическими рекомендациями по внешнему виду фасадов зданий продолжает работать. Вести его будет департамент архитектуры и градостроительства Краснодара.