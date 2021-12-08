Машталир представила Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Зачем он нужен?
Бывший главный архитектор Краснодара представила новую структуру при краевой администрации. Рассказываем, что это
Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 8 декабря написала в своем инстаграме, что по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева создали Институт развития градостроительства и городской среды.
Для чего он нужен? По словам Кондратьева, проектированием в крае занимаются частные компании, поэтому необходима структура, которая будет отстаивать интересы людей, а не бизнеса. Планируется, что институт объединит архитекторов, дизайнеров, художников и собственников для развития городской среды.
Институт будет выступать в роли технического заказчика, учитывающего интересы горожан. Он поможет городам с оценкой проектов в градостроительстве.
У структуры даже есть официальный инстаграм. Его завели на странице дизайн-кода Краснодара. Сайт с методическими рекомендациями по внешнему виду фасадов зданий продолжает работать. Вести его будет департамент архитектуры и градостроительства Краснодара.
Почему в городах сами не могут решить проблемы застройки? Как написали в инстаграме института, часто квалификации кадров в муниципалитетах не хватает, чтобы принимать стратегически верные решения. Например, это касается застройки в зоне затопления:
«Плохую застройку проще предупредить, чем исправить. Поэтому институт совместно с общественностью будет находить новые возможности развития городов и населенных пунктов: более современные, экологичные и комфортные».
Напомним, в ноябре Наталья Машталир покинула пост главного архитектора Краснодара. Тогда же стало известно, что она уходит на руководящую должность в стуктуре администрации края, но не уточнялось, в какую.