В Краснодаре впервые пройдет Южный книжный фестиваль

В краснодарском культурном пространстве «Нарния» 14 и 15 марта пройдет первый Южный книжный фестиваль

Событие организуют независимые книжные магазины Краснодара «Чарли» и «Кот Ученый». Гостей ждет книжная ярмарка, на которой будут представлены издательства Ad Marginem, «Бумкнига», «Самокат», «Манн, Иванов и Фербер», «Индивидуум», «Абрикобукс», Albus Corvus («Белая ворона»). По ценам ниже рыночных можно будет приобрести детские книги, современную отечественную и зарубежную прозу и нон-фикшн.

Запланирована развлекательная программа, в рамках которой состоятся дискуссии о развитии книжной культуры и о ведении книжного блога, об американском постмодерне и городах будущего.

Хедлайнерами станут автор книг «Почти два килограмма слов» и «Центр тяжести» Алексей Поляринов и блогер Лера Мартьянова. Кроме того, в качестве участников заявлены Алексей Верзунов, Максим Гавронов, Дмитрий Хряпов, Катя Галяткина и Сергей Карпов.

Также на фестивале пройдут чемпионаты по чтению вслух для старшеклассников взрослых — «Страница #20» и «Открой рот». А иллюстратор Аня Ленова проведет мастер-класс по рисованию тушью.