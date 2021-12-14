«С помощью методов ПАП мы можем делать чудеса в обучении ребят с аутизмом: научить есть не только кашу, например, или ходить на работу. Но специалистов очень мало, особенно тех, кто работает со сложным поведением у взрослых. А у родителей нет времени ждать, пока они появятся: каждый день без помощи — это минус шанс на достойную жизнь», — рассказала директор «Открытой среды» Анна Малова.

Благотворительная организация «Открытая среда» помогает социализироваться подросткам и взрослым с аутизмом. Чтобы эффективно помогать, нужны специалисты, которые владеют научной дисциплиной — прикладным анализом поведения (ПАП).

Поэтому «Открытая среда» обучит самих родителей людей с аутизмом, чтобы у них уже сейчас были инструменты для помощи своим детям, чтобы они могли корректировать их поведение и замечать успехи.

«Будет знание, что делать, когда 130 кг твоего ребенка кричат и кусают себя. И как научить его приготовить себе бутерброд, если вдруг он останется один дома», — пояснила Малова.

На обучение и поддержку супервизоров для первых четырех семей нужно 210 тыс. рублей. Оформить разовое или ежемесячное пожертвование можно на сайте.