В Краснодаре обнаружили кафе, кальянную и кофейню с ковидными нарушениями

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 декабря департамент потребсферы Кубани сообщил об очередных нарушителях антиковидных требований

Чиновники провели рейды по соблюдению режима «Повышенная готовность». Они нашли нарушения антиковидных мер в кафе на улице Восточно-Кругликовской (оно работало после 23:00), кофейне на Зиповской (сотрудница обслуживала посетителей без маски) и кальянной на Ленина. При этом с июля 2020 года в РФ запрещено курить кальяны и вейпы в общественных местах. 

«Вдвое сложнее»:

Владельцев заведений привлекли к административной ответственности, заявили в инстаграме департамента потребсферы.

Как сообщали Юга.ру, в августе полицейские и чиновники пришли в краснодарский стриптиз-бар и обнаружили нарушения. В феврале в Анапе прошли рейды, во время которых полицейские заметили курение кальянов в двух барах. В декабре 2020 года на Кубани обнаружили восемь заведений, нарушающих режим повышенной готовности, два из них — в Краснодаре.

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