В Краснодаре обнаружили кафе, кальянную и кофейню с ковидными нарушениями

Чиновники провели рейды по соблюдению режима «Повышенная готовность». Они нашли нарушения антиковидных мер в кафе на улице Восточно-Кругликовской (оно работало после 23:00), кофейне на Зиповской (сотрудница обслуживала посетителей без маски) и кальянной на Ленина. При этом с июля 2020 года в РФ запрещено курить кальяны и вейпы в общественных местах.

Владельцев заведений привлекли к административной ответственности, заявили в инстаграме департамента потребсферы.

Как сообщали Юга.ру, в августе полицейские и чиновники пришли в краснодарский стриптиз-бар и обнаружили нарушения. В феврале в Анапе прошли рейды, во время которых полицейские заметили курение кальянов в двух барах. В декабре 2020 года на Кубани обнаружили восемь заведений, нарушающих режим повышенной готовности, два из них — в Краснодаре.