На Кубани обнаружили восемь заведений, нарушающих режим повышенной готовности. Из них два - в Краснодаре

В Краснодарском крае в ночь с 11 на 12 декабря во время рейдов по контролю за соблюдением ковидных ограничений обнаружили 8 заведений-нарушителей

Напомним, 5 ноября губернатор Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. После этого в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита, а мэр города Евгений Первышов обратился к владельцам заведений и пригрозил нарушителям закрывать их на срок до трех месяцев.

В эти выходные на улицах Краснодара также собирались проводить рейды по контролю за соблюдением ковидных ограничений. Кроме краевой столицы, в ночь с 11 на 12 декабря представители краевого департамента потребительской сферы, районных администраций, полиции и Роспотребнадзора проверили заведения Геленджика, Анапы, Новороссийска, Сочи и Ейска.

В итоге они обнаружили восемь заведений, нарушающих режим повышенной готовности — объекты потребсферы работали после полуночи, предоставляли услуги по курению кальянов и не соблюдали масочный режим.

Так, в Краснодаре антиковидные правила не соблюдались в пивбаре «Афоня» и баре «Хмельной кабачок», в Анапе — в караоке «Дудки» и кальянной Marvel, в Новороссийске — в компьютерном клубе Nintendo и баре «Зона 93», в Геленджике — в баре «Клубничка», а в Сочи — в баре Bestuzhev.