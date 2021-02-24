В Анапе оштрафуют два бара, в которых посетители курили кальяны
В Анапе прошли рейды, во время которых полицейские нашли нарушения в работе двух баров
Напомним, в марте 2020 года в России предложили запретить кальяны из-за коронавируса. В июле Госдума приняла закон, который запрещает курить кальяны и вейпы в общественных местах (рынках, торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах).
В ноябре власти Кубани пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер. В администрации региона сообщили, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители власти будут следить за тем, как соблюдается дистанция и масочный режим в общественных местах.
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Власти Анапы рассказали, что с 21 по 23 февраля на курорте полицейские проверили заведения на соблюдение законодательства. Так, в барах в центре Анапы и в селе Витязево посетители курили кальяны, что нарушает закон.
Полицейские составили административные протоколы по ст. 20.6 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Кроме того, у собственника бара в селе Витязево не оказалось лицензии для реализации крепкого алкоголя. На предпринимателя составили протокол, меру наказания определит суд, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
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