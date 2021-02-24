В Анапе оштрафуют два бара, в которых посетители курили кальяны

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе прошли рейды, во время которых полицейские нашли нарушения в работе двух баров

Напомним, в марте 2020 года в России предложили запретить кальяны из-за коронавируса. В июле Госдума приняла закон, который запрещает курить кальяны и вейпы в общественных местах (рынках, торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах).

В ноябре власти Кубани пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер. В администрации региона сообщили, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители власти будут следить за тем, как соблюдается дистанция и масочный режим в общественных местах.

Читайте также:

Власти Анапы рассказали, что с 21 по 23 февраля на курорте полицейские проверили заведения на соблюдение законодательства. Так, в барах в центре Анапы и в селе Витязево посетители курили кальяны, что нарушает закон.

Полицейские составили административные протоколы по ст. 20.6 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Кроме того, у собственника бара в селе Витязево не оказалось лицензии для реализации крепкого алкоголя. На предпринимателя составили протокол, меру наказания определит суд, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа Коронавирус Рестораны Табак

Все материалы по теме:

Новости

В Анапе оштрафуют два бара, в которых посетители курили кальяны
Власти Краснодара рассказали, кто построит в городе крематорий
В Сочи «Ласточка» насмерть сбила женщину
Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам на митингах и не только
Эмблемы ФК «Кубань» продадут с аукциона
На Кубани собака застряла между бетонными плитами, потребовалась помощь спасателей

Лента новостей

Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Вчера, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках

Реклама на портале