Полицейские и чиновники пришли с проверкой в краснодарский стриптиз-бар и обнаружили нарушения
В ночь на 7 августа чиновники и полицейские проверили, как соблюдаются антиковидные правила в одном из стриптиз-баров Краснодара
Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Так, например, кафе, бары, рестораны и другие заведения могут работать только до полуночи, а персонал должен быть в масках.
В ночь пятницы — с 6 на 7 августа — чиновники из кубанского департамента потребсферы и сотрудники полиции устроили рейд по заведениями Краснодара. Среди прочего, они проверили стриптиз-бар «Зажигалка» на улице Тургенева, 76.
Представители власти выявили в заведении комплекс нарушений. Стриптиз-бар работал после полуночи, посетители курили кальяны, а сотрудники были без масок.
В отношении должностных и юридических лиц составили протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Первым грозит штраф до 50 тыс. рублей, а вторым — до 300 тыс. рублей, сообщили 7 августа в инстаграме департамента потребсферы Кубани.