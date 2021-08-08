В ночь на 7 августа чиновники и полицейские проверили, как соблюдаются антиковидные правила в одном из стриптиз-баров Краснодара

Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Так, например, кафе, бары, рестораны и другие заведения могут работать только до полуночи, а персонал должен быть в масках.

В ночь пятницы — с 6 на 7 августа — чиновники из кубанского департамента потребсферы и сотрудники полиции устроили рейд по заведениями Краснодара. Среди прочего, они проверили стриптиз-бар «Зажигалка» на улице Тургенева, 76.