В Краснодаре завершили благоустройство бульвара на Героев-Разведчиков

Напомним, благоустроить бульвар решили в январе 2021 года. Ремонт там начали в марте. Тогда в мэрии Краснодара говорили, что на Героев-Разведчиков уложат плитку, отремонтируют освещение, обновят системы полива и бордюры, а также уложат рулонный газон и высадят 636 деревьев и 4 тыс. 546 кустарников.

Закончить все работы обещали к концу июля, но из-за погоды летом ремонт шел с отставанием. Срок договора с подрядчиком заключили до 30 сентября. За несвоевременное исполнение контракта в мэрии собирались начать претензионную работу.

Кроме того, жители района жаловались, что бульвар топит после дождей. Вода оттуда стекала к жилым домам. Для решения этой проблемы между зеленой зоной и бордюром обещали установить ливнеприёмник.