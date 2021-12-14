В Краснодаре завершили благоустройство бульвара на Героев-Разведчиков

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре достроили бульвар на улице Героев-Разведчиков

Напомним, благоустроить бульвар решили в январе 2021 года. Ремонт там начали в марте. Тогда в мэрии Краснодара говорили, что на Героев-Разведчиков уложат плитку, отремонтируют освещение, обновят системы полива и бордюры, а также уложат рулонный газон и высадят 636 деревьев и 4 тыс. 546 кустарников.

Закончить все работы обещали к концу июля, но из-за погоды летом ремонт шел с отставанием. Срок договора с подрядчиком заключили до 30 сентября. За несвоевременное исполнение контракта в мэрии собирались начать претензионную работу.

Кроме того, жители района жаловались, что бульвар топит после дождей. Вода оттуда стекала к жилым домам. Для решения этой проблемы между зеленой зоной и бордюром обещали установить ливнеприёмник.

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Срыв сроков ремонта бульвара мэр города Андрей Алексеенко назвал непрофессионализмом. Тогда в мэрии пообещали закончить работы и установить игровое оборудование до 13 декабря.

На этот раз в сроки уложились и 13 декабря полностью завершили благоустройство бульвара. Там уложили плитку, поставили лавочки оборудовали детскую площадку и установили систему освещения.

  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко сказал, что подрядчик, который изначально занимался ремонтом, не смог выполнить условия контракта. Договор с ним расторгли и направили сведения о нем в Федеральную антимонопольную службу.

Кроме того, до конца этой недели там закончат устанавливать систему отвода воды с территории бульвара. Для этого на протяжении около 200 метров сделают бордюрное ограждение, благодаря которому вода будет стекать на улицу 40-летия Победы, где уже оборудовали ливнеприемник.

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