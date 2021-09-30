Бульвар на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре за 58 млн рублей постоянно затапливает. Что с этим будут делать?

Жители Краснодара жалуются, что новый бульвар на Героев-Разведчиков постоянно топит. Власти города говорят, что нашли решение проблемы

Напомним, благоустроить бульвар на улице Героев-Разведчиков решили в мэрии Краснодара еще в январе 2021 года. На ремонт выделили 58 млн рублей. Начали благоустраивать зеленую зону в марте. Всего территория бульвара занимает 2,9 га. Там обещали уложить плитку, отремонтировать освещение, обновить системы полива и бордюры, а также уложить рулонный газон и высадить 636 деревьев и 4 тыс. 546 кустарников. Закончить ремонт там обещали к концу июля, но бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поручил ускориться и закончить работу как можно раньше.

Но ремонт так и не завершили. Из-погоды летом работы шли с отставанием. Сейчас там завершают укладку плитки, устанавливают освещение, выполняют озеленение территории. На детской площадке уложили прорезиненное покрытие. Срок договора с организацией, которая делала ремонт, заканчивается 30 сентября . По отношению к подрядчику администрация проведет претензионную работу за несвоевременное исполнение контракта. Устанавливать лавочки и игровое оборудование на детских площадки будет другая организация. Ремонт еще не закончился, а местные жители уже неоднократно жаловались, что бульвар топит после дождей. В соцсетях краснодарцы писали, что вода оттуда стекает к жилым домам.

30 сентября на бульваре Героев-Разведчиков побывал исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов. Власти заявили, что нашли решение проблемы с затоплением части бульвара, примыкающей к улице 40-летия Победы. В этом месте решили между зеленой зоной и дорогой установить бордюр и ливнеприёмники. «Мы столкнулись с тем, что уже реконструированный бульвар серьезно подтапливает во время сильных дождей. Вода поступает с автодороги, вдоль которой нет ливневки. Теперь мы эту проблему вынуждены решать уже исходя из того, что бульвар практически готов. Это создает дополнительные сложности. Мы благоустраиваем общественные территории для жителей, чтобы они могли гулять, отдыхать, пользоваться пешеходными дорожками в скверах и на бульварах без оглядки на погоду», — сказал Евгений Наумов.

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