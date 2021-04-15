Бульвар на Героев-Разведчиков в Краснодаре пообещали сделать к концу июля или раньше

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 апреля проверил, как идет благоустройство бульвара на улице Героев-Разведчиков

Благоустраивать бульвар «Героев-Разведчиков» в Восточно-Кругликовском микрорайоне между улицами Черкасской и 40-летия Победы начали в марте. Его территория составляет почти 3 га.

Ход работ 14 апреля проверил мэр города Евгений Первышов. Он обратил внимание строителей на деревья, растущие по обеим сторонам бульвара. Чтобы сохранить их корневую систему, во время работ по укладке бордюра и плитки там будут дежурить озеленители из департамента хозяйства.

Строительство должны завершить к концу июля, но глава города поставил задачу ускориться, как только это позволит погода.

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На прогулочной зоне уже демонтировали старые пешеходные дорожки и начали укладывать новую тратуарную плитку. Этим занимается подрядчик «Файнэншиал энд девелопмент компани» (ФДК).

На территории бульвара собираются сделать новое покрытие пешеходных дорожек, высадить 636 деревьев и 4,5 тыс. кустарников. Там появятся детские и спортивные площадки, лавочки, пандусы и система освещения.

Кроме того, городские власти пообещали решить вопрос благоустройства детской игровой зоны, которая сейчас принадлежит частному детскому саду. Первышов поручил предоставить детсаду другое место для прогулок.

Напомним, с 17 апреля в Краснодаре начнут ремонтировать улицу 40-летия Победы на участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Водителям придется ездить по дворам многоэтажек во время ремонта, а автобусы пустят через новостройки.

Благоустройство Краснодар Парки

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