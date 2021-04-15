Бульвар на Героев-Разведчиков в Краснодаре пообещали сделать к концу июля или раньше

Благоустраивать бульвар «Героев-Разведчиков» в Восточно-Кругликовском микрорайоне между улицами Черкасской и 40-летия Победы начали в марте. Его территория составляет почти 3 га.

Ход работ 14 апреля проверил мэр города Евгений Первышов. Он обратил внимание строителей на деревья, растущие по обеим сторонам бульвара. Чтобы сохранить их корневую систему, во время работ по укладке бордюра и плитки там будут дежурить озеленители из департамента хозяйства.

Строительство должны завершить к концу июля, но глава города поставил задачу ускориться, как только это позволит погода.