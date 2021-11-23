«На месте нет контроля». Мэр Краснодара недоволен срывом сроков строительства бульвара на Героев-Разведчиков
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал непрофессионализмом срыв сроков благоустройства бульвара на улице Героев-Разведчиков
Напомним, в январе 2021 года в мэрии Краснодара решили благоустроить бульвар на улице Героев-Разведчиков. К ремонту приступили в марте. Там обещали уложить плитку, отремонтировать освещение, обновить системы полива и бордюры, а также уложить рулонный газон и высадить 636 деревьев и 4 тыс. 546 кустарников.
Закончить все работы обещали концу июля, но бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поручил ускориться и закончить раньше сроков. Но ремонт так и не завершили. Из-погоды летом работы шли с отставанием.
Срок договора с организацией, которая делала ремонт, закончился 30 сентября. По отношению к подрядчику администрация обещала провести претензионную работу за несвоевременное исполнение контракта.
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22 ноября директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сказал, что до конца недели в сквере постелят газон. А сроки установки детского и спортивного оборудования сдвинули из-за дождей. Эти работы планируют завершить до 13 декабря.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко раскритиковал срыв сроков благоустройства бульвара и назвал это непрофессионализмом:
«Это значит, что на месте нет контроля. А по срокам что? Там нет еще ни урн, ни скамеек, ни игрового оборудования, хотя все это должны были установить до 20 ноября. Назвали дату — будьте любезны к этой дате сделать. Если не получается — предупредите заранее, извинитесь перед жителями. Если еще раз такое повторится — не обижайтесь. Я считаю, что это непрофессионализм», — сказал Андрей Алексеенко.