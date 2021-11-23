«На месте нет контроля». Мэр Краснодара недоволен срывом сроков строительства бульвара на Героев-Разведчиков

Напомним, в январе 2021 года в мэрии Краснодара решили благоустроить бульвар на улице Героев-Разведчиков. К ремонту приступили в марте. Там обещали уложить плитку, отремонтировать освещение, обновить системы полива и бордюры, а также уложить рулонный газон и высадить 636 деревьев и 4 тыс. 546 кустарников.

Закончить все работы обещали концу июля, но бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поручил ускориться и закончить раньше сроков. Но ремонт так и не завершили. Из-погоды летом работы шли с отставанием.

Срок договора с организацией, которая делала ремонт, закончился 30 сентября. По отношению к подрядчику администрация обещала провести претензионную работу за несвоевременное исполнение контракта.