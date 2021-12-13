Под Краснодаром построят приют для бездомных собак, чтобы они реже нападали на людей
Рядом с Краснодаром откроют приют для временного содержания 250 собак
В администрации Краснодара разработали проект приюта для бездомных собак. Приют планируют открыть в поселке Берёзовом на улице Скульптора Коломийцева, 30.
На площади 1,3 га создадут условия для временного содержания 250 животных. Их будут отлавливать на улицах, лечить от паразитов, вакцинировать, чипировать и стерилизовать. Потерявшихся питомцев вернут хозяевам, остальным найдут новый дом, часть вернут в прежнее место обитания. По закону в приюте животные могут находиться до 26 дней.
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко объяснил, что решение построить приют связано с участившимися нападениями бродячих собак на людей. Юга.ру писали о некоторых из них. Также мэр предложил обратиться к опыту других стран.
«Например, в Грузии и Турции существуют специальные автоматы для кормления, чтобы еда у бездомных животных была всегда. Потому что агрессивность у собак часто обусловлена именно голодом», — сказал Алексеенко.
Читайте также:
В мэрии рассказали, что за 2021 год в Краснодаре выловили, чипировали и стерилизовали 1 тыс. 210 собак, но в городе гораздо больше бездомных животных.
До середины января проект проходит экспертизу, после нее запустят строительство из модульных блоков — это сократит сроки работ. Когда приют откроется, в мэрии пока не сообщают.