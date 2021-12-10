Сотрудники ДПС помогли собаке на трассе в Анапском районе
Сотрудники ДПС нашли собаку с пулями в позвоночнике и передали ее волонтерам
9 декабря сотрудники ДПС нашли на дороге возле села Юровка Анапского района собаку с парализованными задними лапами. Они вызвали волонтеров и дождались их приезда, чтобы уберечь собаку от машин.
Собаку забрали с трассы, сейчас она на передержке у опытного волонтера. Об этом рассказали в инстаграме анапской службы спасения животных «Собачий ангел».
В комментариях к публикации предположили, что животное сбила машина. Зоозащитники сообщили журналистке Юга.ру, что собаку осмотрели в ветеринарной клинике, на рентгене обнаружили пули в позвоночнике. По словам волонтеров, собака несколько дней ползала в таком состоянии.
Напомним, в ноябре собаке, искалеченной живодерами из Пластуновской, впервые в мире успешно установили протезы на все четыре лапы. А в октябре в Тихорецком районе полицейский спас собаку от стрельбы. Юга.ру спросили у МВД и прокуратуры, как на Кубани наказывают за жестокое обращение с животными.