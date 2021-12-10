Сотрудники ДПС помогли собаке на трассе в Анапском районе

Сотрудники ДПС нашли собаку с пулями в позвоночнике и передали ее волонтерам

9 декабря сотрудники ДПС нашли на дороге возле села Юровка Анапского района собаку с парализованными задними лапами. Они вызвали волонтеров и дождались их приезда, чтобы уберечь собаку от машин.

Собаку забрали с трассы, сейчас она на передержке у опытного волонтера. Об этом рассказали в инстаграме анапской службы спасения животных «Собачий ангел».