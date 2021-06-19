В Краснодаре собираются открыть приют для собак на 250 мест

О создании приюта в мэрии Краснодара начали говорить в 2020 году. Учреждение хотят построить в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30. Площадь участка — более 13 га. Там смогут разместить 250 животных.

Участок находятся в промышленной зоне. Вокруг только сады и нет жилых массивов. Землю для приюта подбирали таким образом, чтобы соседство с шумными животными не доставляло неудобств местным жителям.