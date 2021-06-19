В Краснодаре собираются открыть приют для собак на 250 мест

Краснодарский край

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Власти Краснодара 18 июня рассказали о пилотном проекте муниципального приюта для собак

О создании приюта в мэрии Краснодара начали говорить в 2020 году. Учреждение хотят построить в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломийцева, 30. Площадь участка — более 13 га. Там смогут разместить 250 животных. 

Участок находятся в промышленной зоне. Вокруг только сады и нет жилых массивов. Землю для приюта подбирали таким образом, чтобы соседство с шумными животными не доставляло неудобств местным жителям.

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Городские власти 18 июня рассказали, что разработку проекта приюта планируют завершить до 30 сентября. К строительным работам приступят после доведения средств, сообщили в пресс-службе мэрии.

Основной принцип работы пилотного приюта — отлов и транспортировка животных, содержание в течение 26 дней, дегельминтизация, вакцинация, стерилизация, чипирование, учет, возврат потерявшихся собак и поиск новых хозяев.

Как писали Юга.ру, ранее власти Краснодара говорили, что площади в 13 га недостаточно, так как в год отлавливают 3 тыс. животных. Поэтому в краевой столице за счет инвестора собираются создать еще один.

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