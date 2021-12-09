В инстаграме прокуратуры Краснодарского края сообщили, что орган организовал проверку в связи с ростом нападений бездомных собак на людей.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проведет проверку по факту нападения на ребенка в «Немецкой деревне» — в ноябре на 7-летнюю девочку по пути в школу набросилась стая из 8-9 собак. Также правоохранительные органы оценят работу органов местного самоуправления и организаций по обращению с животными без владельцев.

В инстаграме прокуратуры рассказали еще о двух случаях: в станице Елизаветинской и на улице 40 лет Победы. О последнем нападении написали в телеграм-канале «Типичный Краснодар». Рано утром 7 декабря девушку покусала стая собак на детской площадке по адресу 40 лет Победы, 129.