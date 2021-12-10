В МВД сообщили о завершении расследования дела о ДТП с участием Собчак в Сочи

Ранее Юга.ру писали, что 9 октября на трассе из Адлера в Красную Поляну автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, врезался в Volkswagen Polo, который затем отбросило на микроавтобус с пассажирами. В аварии погибла 35-летня пассажирка Volkswagen. Водителя и другую пассажирку этой машины доставили в больницу. Сама Собчак покинула место аварии и уехала в аэропорт.

Позже против водителя Mercedes, который вез телеведущую, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На следующий день Собчак рассказала, что тоже пострадала в аварии — она получила сотрясение мозга и другие травмы.

Также Ксения Собчак прокомментировала тот факт, что она покинула место происшествия сразу после аварии. По ее словам, она никак не могла помочь пострадавшим, и это было единственным правильным решением.