В отношении водителя, везшего Ксению Собчак и устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело

Стали известны новые подробности аварии в Сочи с участием машины, которая везла популярную телеведущую в аэропорт

Ранее сегодня Юга.ру писали о ДТП на 38-м километре автодороги «Адлер — Красная Поляна».

Напомним: около 21:00 9 октября Mercedes-Benz S 500 выехал на встречную полосу и в лоб ударил Volkswagen Polo, одна из пассажирок которого погибла еще до приезда скорой помощи. А пассажирами «мерседеса» оказалась популярная медиа-персона Ксения Собчак, которая вскоре после аварии продолжила свой путь в аэропорт Адлера.

В течение воскресенья ситуация продолжила развиваться. Ксения Собчак заявила, что ищет «семьи погибших и пострадавших, чтобы с ними связаться» для оказания какой-либо помощи. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю объявила, что «в отношении водителя автомобиля Mercedes <...> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ [«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»]. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Также полиция опровергла смерть второй пассажирки Volkswagen. «Она жива и находится в больнице», подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, что 10 октября тоже не обошлось в Сочи без волнующего происшествия: в Лазаревском сотрудник лавки с шаурмой испугался кокер-спаниеля и воткнул в него нож.