Смертельное ДТП под Красной Поляной устроил автомобиль, везший Ксению Собчак в аэропорт

Около 21:00 9 октября на 38-м километре автодороги «Адлер — Красная Поляна» произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля Mercedes-Benz S 500, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в лоб автомобилю Volkswagen Polo, который отбросило на микроавтобус с пассажирами.

В результате столкновения 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась до приезда «скорой». Водителя и другую пассажирку этой машины доставили в госпиталь. По информации «Рен-ТВ», сегодня около 14:00 вторая пассажирка умерла от полученных в ДТП травм.

«Известия» со ссылкой на телеграм-канал «Майор и Генерал» сообщают, что в Mercedes-Benz S 500, помимо водителя и двух пассажиров, ехала популярная общественная деятельница Ксения Собчак. Также сообщается, что вскоре после аварии она вместе с пассажирами Mercedes (которые названы ее охранниками) сели в такси и продолжила путь в аэропорт.

Менеджер Ксении Собчак Кирилл Суханов на данный момент отказывается как-либо комментировать эту информацию. Полиция не подтверждает факт присутствия упомянутой медиа-персоны на месте этого ДТП.

Ранее на этой неделе в смертельное ДТП в Краснойармейском районе попал сотрудник полиции.

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Ксенич Собчак подтвердила, что ехала в автомобиле, устроившем лобовое столкновение. Она подчеркнула, что машина не ее, и водитель также не работает на нее. «Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — прокомментировала Собчак.