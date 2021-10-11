Ксения Собчак объяснила, почему уехала сразу после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с ДТП в Сочи и пообещала помочь всем пострадавшим

Напомним, вечером 9 октября на трассе Адлер — Красная Поляна произошло ДТП. Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, врезался в Volkswagen Polo, который отбросило на микроавтобус с пассажирами.

В результате столкновения 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой. Водителя и другую пассажирку этой машины доставили в больницу. Сама же Собчак пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП.

В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

10 и 11 октября Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала, что из-за аварии у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы. После столкновения она потеряла сознание, и ассистентка перевела ее в другую машину. Собчак предлагали госпитализацию в Сочи, но она «хотела к сыну и домой, поэтому вылетела».

Телеведущая подчеркнула, что информация о второй погибшей из-за ДТП — фейк. Она в тяжелом состоянии: у женщины травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Собчак поддерживает контакт с ее мужем и решает вопрос о лечении пострадавшей в Москве. Ксения пообещала помочь всем, кто пострадал в результате аварии.

Также Собчак прокомментировала тот факт, что она уехала сразу после аварии. По ее словам, она никак не могла помочь пострадавшим и это было единственным правильным решением.

«Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ***** [ничего] не сделала» — это не конструктивно, это бредово», — написала Собчак в своем телеграм-канале.