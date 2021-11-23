В Краснодаре завели уголовные дела на двух сотрудников мэрии из-за взяток

Следком обвиняет в получении взяток бывших заместителя начальника и специалиста отдела жилищного контроля управления по жилищным вопросам администрации Краснодара, а также 29-летнего местного жителя.

По версии следствия, в июле 2021 года во время проверки специалист отдела жилищного контроля выявил нарушения, связанные с эксплуатацией жилого помещения на улице Индустриальной. Об этом он сообщил своему руководителю и они решили получить деньги от владелицы помещения.

Тогда специалист сказал собственнице, что её привлекут к административной ответственности. Он пообещал приостановить проверку и дать ей время перевести имущество в другую категорию, если она заплатит 250 тыс. рублей. Женщина согласилась и сообщила об этом в полицию.