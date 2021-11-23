В Краснодаре завели уголовные дела на двух сотрудников мэрии из-за взяток
СК завел уголовные дела на сотрудников управления по жилищным вопросам из-за крупных взяток
Следком обвиняет в получении взяток бывших заместителя начальника и специалиста отдела жилищного контроля управления по жилищным вопросам администрации Краснодара, а также 29-летнего местного жителя.
По версии следствия, в июле 2021 года во время проверки специалист отдела жилищного контроля выявил нарушения, связанные с эксплуатацией жилого помещения на улице Индустриальной. Об этом он сообщил своему руководителю и они решили получить деньги от владелицы помещения.
Тогда специалист сказал собственнице, что её привлекут к административной ответственности. Он пообещал приостановить проверку и дать ей время перевести имущество в другую категорию, если она заплатит 250 тыс. рублей. Женщина согласилась и сообщила об этом в полицию.
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После этого она встретилась с человеком, который должен был передать деньги сотрудникам жилищного управления и отдала ему 200 тыс. рублей. Его задержала полиция. Он согласился сотрудничать и на следующий день встретился с замначальника отдела, чтобы передать ему деньги.
Всех фигурантов дела задержали. В их домах и администрации города провели обыски и изъяли документы. Обвиняемые признали вину в полном объеме. На них завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п.«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничество во взяточничестве).