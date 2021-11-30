В Краснодаре отремонтируют улицу Круговую

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Более километра дороги отремонтируют в Краснодаре на улице Круговой

В Краснодаре в ближайшее время начнут ремонт улицы Круговой. Там планируют реконструировать почти 500 метров автодороги от улицы Совхозной до Новицкого и отремонтировать еще 550 от Стахановской в сторону Тургенева.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что именно эти участки по улице Круговой сейчас нуждаются в ремонте и реконструкции. По его словам, после того как эти дороги приведут в порядок, повысится транспортная доступность не только для жителей этой улицы, но и всего Фестивального микрорайона.

Работы планируют завершить в апреле 2022 года. На участке от Совхозной до Новицкого обустроят проезжую часть с двумя полосами движения, сделают освещение, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Для пешеходов построят тротуар шириной 1,5 метра.

Для ремонта второго участка — от Стахановской в сторону Тургенева ведутся проектно-изыскательские работы. После согласования проекта застройщик «ЕкатеринодарИнвест-Строй» начнет работы.

Как писали Юга.ру, с 20 ноября по 19 декабря напротив дома № 500 на Северной ограничат движение по одной из полос в сторону Северных мостов. До 25 декабря частично закрыт проезд по улице Дальней от Гаражной до Рашпилевской. Также остается перекрыта улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. А до 30 января 2022 года Старокубанская закрыта от Сормовской до Уральской.

Благоустройство Краснодар Ремонт дорог

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