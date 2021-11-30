В Краснодаре отремонтируют улицу Круговую

В Краснодаре в ближайшее время начнут ремонт улицы Круговой. Там планируют реконструировать почти 500 метров автодороги от улицы Совхозной до Новицкого и отремонтировать еще 550 от Стахановской в сторону Тургенева.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что именно эти участки по улице Круговой сейчас нуждаются в ремонте и реконструкции. По его словам, после того как эти дороги приведут в порядок, повысится транспортная доступность не только для жителей этой улицы, но и всего Фестивального микрорайона.

Работы планируют завершить в апреле 2022 года. На участке от Совхозной до Новицкого обустроят проезжую часть с двумя полосами движения, сделают освещение, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Для пешеходов построят тротуар шириной 1,5 метра.