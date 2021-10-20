В Краснодаре на три месяца закроют часть улицы Старокубанской

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре из-за ремонта нельзя будет проехать по участку улицы Старокубанской

Из-за строительства тепловой сети с 29 октября в Краснодаре закроют для проезда улицу Старокубанскую От Сормовской до Уральской.

Открыть участок планируют 30 января 2022 года. За это время АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» построит тепловую сеть диаметром 400 мм и протяженностью 430 метров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии города.

Напомним, в Краснодаре закрыта для движения улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. А до 30 ноября в городе будут поочередно закрывать улицы Котовского, Леваневского и Кузнечную.

Краснодар Ремонт дорог

Новости

В администрации Краснодара рассказали, где в этом году можно будет купить праздничную елку
В Краснодаре водитель перепутала газ с тормозом и сбила насмерть пенсионерку
В Краснодаре в Карасунские озера выпустят белого амура
В Краснодаре на три месяца закроют часть улицы Старокубанской
В Крымске началось извержение вулкана
В отделе полиции Новороссийска избили задержанного

Лента новостей

Как пройти перепись населения по новым правилам
Сегодня, 08:20
Как пройти перепись населения по новым правилам
И зачем это вообще нужно
Диджитализация как тренд
18 октября, 16:20 Партнерский
Диджитализация как тренд
Уралсиб рассказал о последних тенденциях в банковской сфере
Помощь семьям
Вчера, 09:01
Помощь семьям
«Пятёрочка» собрала 3 тыс. продуктовых наборов для Краснодара, Ростова и других городов РФ

Реклама на сайте