В Краснодаре на три месяца закроют часть улицы Старокубанской

В Краснодаре из-за ремонта нельзя будет проехать по участку улицы Старокубанской

Из-за строительства тепловой сети с 29 октября в Краснодаре закроют для проезда улицу Старокубанскую От Сормовской до Уральской. Открыть участок планируют 30 января 2022 года. За это время АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» построит тепловую сеть диаметром 400 мм и протяженностью 430 метров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии города.