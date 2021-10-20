В Краснодаре на три месяца закроют часть улицы Старокубанской
В Краснодаре из-за ремонта нельзя будет проехать по участку улицы Старокубанской
Из-за строительства тепловой сети с 29 октября в Краснодаре закроют для проезда улицу Старокубанскую От Сормовской до Уральской.
Открыть участок планируют 30 января 2022 года. За это время АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» построит тепловую сеть диаметром 400 мм и протяженностью 430 метров. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии города.
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