В Краснодаре ограничат движение по одной полосе на улице Дальней из-за ремонта трубопровода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 12 ноября на улице Дальней в Краснодаре начнут реконструкцию трубопровода. Из-за этого автомобилистам перекроют одну полосу

В Краснодаре с 12 ноября начнутся работы по модернизации сетей водоснабжения в районе улицы Дальней. Там реконструируют трубопровод длиной 700 метров. Его диаметр увеличат с 200 мм до 400. Это позволит обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения в центральной части города. Отключать воду в домах на это время не будут. 

Директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов рассказал, что вместо коммуникаций с высокой степенью износа проложат новый пластиковый трубопровод со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что на время работ по правой полосе улицы Дальней от Гаражной до Рашпилевской будет частично ограничено движение. Полностью его восстановят 25 декабря.

Напомним, до 27 ноября в Краснодаре закрыли для движения одну полосу на улице Кондратенко. А до 30 января движение ограничили на Старокубанской от Сормовской до Уральской.

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