В Краснодаре на месяц перекроют полосу по улице Северной

С 20 ноября по 19 декабря напротив дома № 500 по Северной ограничат движение по одной из полос в сторону Северных мостов. За это время планируют подключить к сетям водоснабжения и водоотведения офисное здание.



Работы планируют провести закрытым способом, поочередно вырывая котлованы на проезжей части. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничения на этих участках будут вводить по выходным либо ночью, а также установят временные дорожные знаки и указатели.



Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре до 27 ноября частично закрыта улица Зиповская от Московской до Ростовского шоссе. До 30 ноября будут поочередно закрывать улицы Котовского, Леваневского и Кузнечную. До 25 декабря частично закрыт проезд по улице Дальней от Гаражной до Рашпилевской. До Нового года перекрыта улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. До 30 января 2022 года Старокубанская будет закрыта от Сормовской до Уральской.