В Краснодаре на месяц перекроют полосу по улице Северной

Краснодарский край

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  • © Скриншот google.com/maps
    © Скриншот google.com/maps

Для работ с водоснабжением ограничат движение по улице Северной между Березанской и Корницкого

С 20 ноября по 19 декабря напротив дома № 500 по Северной ограничат движение по одной из полос в сторону Северных мостов. За это время планируют подключить к сетям водоснабжения и водоотведения офисное здание.

Работы планируют провести закрытым способом, поочередно вырывая котлованы на проезжей части. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничения на этих участках будут вводить по выходным либо ночью, а также установят временные дорожные знаки и указатели.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре до 27 ноября частично закрыта улица Зиповская от Московской до Ростовского шоссе. До 30 ноября будут поочередно закрывать улицы Котовского, Леваневского и Кузнечную. До 25 декабря частично закрыт проезд по улице Дальней от Гаражной до Рашпилевской. До Нового года перекрыта улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. До 30 января 2022 года Старокубанская будет закрыта от Сормовской до Уральской.

Автомобили Водоснабжение Краснодар Ремонт дорог

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