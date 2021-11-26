В Геленджике СК отказался проводить проверку по нарушениям на выборах. Добиться ее удалось только через суд

В Геленджике следком отказался проводить проверку по факту вброса на выборах. На ведомство подали в суд

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня. На этих выборах в Краснодарском крае зафиксировал ряд нарушений. В Северском районе на нескольких участках переписали голоса, в Краснодаре оштрафовали наблюдателя за то, что он стоял, а не сидел на избирательном участке, а математики почитали графики вбросов голосов на Кубани аномальными.

Адвокат Михаил Беньяш 24 ноября написал в телеграме, что вместе с членом регионального отделения движения «Голос»* Иваном Шукшиным им удалось добиться проверки СК по фактам нарушения на выборах. Как рассказал Беньяш, о преступлениях на выборах они подали четыре заявления. В них было сказано о вбросах и воспрепятствованию работы наблюдателей. Три из этих заявления были поданы в 2020 году и одно в 2021. Объединяет их то, что во всех случаях СК отказал проверки и добиваться её пришлось через суд. Кроме того, на все заявления следком реагировал одинаково — пересылал их в избирком. Иван Шукшин написал на сайте «Голоса»*, что такие действия являются прямым нарушением УПК РФ, так как «закон не даёт такую возможность, пересылать заявления о преступлениях лицам, на которых указывает заявитель как на совершивших преступление, или их начальству».

Математики заподозрили вбросы за «Единую Россию» на выборах: Ученые представили графики «аномальных» голосов в Краснодарском крае и по всей стране

О случае нарушения в 2021 году подробнее написал Шукшин. Все случилось на участке в школе № 3 Геленджика. Заявление в полицию написал наблюдатель Павел Скопюк. «После регистрации в реестре УИК-09-08 от 17 сентября 2021 года, в 12:25 мы с Юношевой М.А. увидели очень быстро идущих двух членов комиссии с мешками в руках. Оказалось, это выезжает выездная комиссия для голосования на дому. Предварительного объявления от председателя УИК не было. Я начал догонять уже убегающих членов комиссии (хотел поехать с ними), но председатель Черемисина Т.В. задержала меня и сказала, что нельзя, поздно, мест нет», — написано в заявлении. Это заявление, как и три остальных в СК рассматривать не стали и отправили в избирком. Наблюдатель подал в суд по 125 УПК. В ноябре состоялось заседание по оспариванию отказа следкома. На первый суд представитель СК не явился, а на втором ходатайствовал о прекращении дела, объяснив это тем, что сообщение о преступлении уже зарегистрировано. А сделали это лишь за несколько часов до суда. Суд ходатайство удовлетворил и производство по жалобе прекратили. Порталу Юга.ру Иван Шукшин рассказал, что теперь следком проверяет фальсификацию около 300 голосов надомного голосования: «Просто без предупреждений убежали 17 сентября в обед, вернулись с 300 бюллетенями и никому не показали ни заявления избирателей, ни отметили их в списках как проголосовавших». Также он отметил, что писал жалобы вплоть до Центральной избирательной комиссии. Все вышестоящие комиссии прислали отказы, а сам ЦИК уже месяц не дает никакого ответа.