Выборы-2021 в Краснодарском крае. Хроники первого дня

17 сентября в 8:00 в Краснодарском крае открылись избирательные участки. Они будут работать на протяжении трех дней. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня выборов

С 17 по 19 сентября в регионе пройдет ряд муниципальных и местных выборных кампаний. Также в 2021 году жители Кубани будут голосовать за депутатов Государственной Думы. От результатов выборов зависит, какие люди будут писать и принимать законы следующие пять лет.