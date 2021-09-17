Выборы-2021 в Краснодарском крае. Хроники первого дня
17 сентября в 8:00 в Краснодарском крае открылись избирательные участки. Они будут работать на протяжении трех дней. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня выборов
С 17 по 19 сентября в регионе пройдет ряд муниципальных и местных выборных кампаний. Также в 2021 году жители Кубани будут голосовать за депутатов Государственной Думы. От результатов выборов зависит, какие люди будут писать и принимать законы следующие пять лет.
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