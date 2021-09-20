Тысячи жалоб и давление на наблюдателей. Политолог рассказал, почему считает прошедшие выборы худшими за десять лет на Кубани и в стране
20 сентября Избирком огласил результаты выборов. Юга.ру попросили члена движения «Голос»* прокомментировать эти данные
Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Также в некоторых регионах прошел ряд местных и муниципальных кампаний. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня.
Ночь после выборов была насыщенной: члена избиркома Кубани Дениса Ночёвку выволокли с участка, кандидат в депутаты Госдумы Александр Сафронов попытался «штурмовать» избирательный участок, а в Каневской под камерами стали перемешивать стопки бюллетеней, объясняя, что «так положено по закону».
20 сентября избирательная комиссия Краснодарского края рассказала о предварительных итогах голосования после обработки всех протоколов. Средняя явка на участки составила 64,5%.
Во всех избирательных округах края на выборах в Госдуму победила партия «Единая Россия», набрав 60,92% голосов. КПРФ — 15,96%, «Справедливая Россия» — 6,18%, ЛДПР — 5,69%, «Новые Люди» — 4,64%, «Партия Пенсионеров» — 1,38%. Всего в голосовании приняли участие 65,19% населения Кубани.
Наибольшее количество голосов набрали «единороссы»: Евгений Первышов в Краснодарском округе — 53,47%, Дмитрий Ламейкин в Красноармейском округе — 53,67%, Иван Демченко в Славянском — 72,29%, Сергей Алтухов в Туапсинском — 63,26%, Константин Затулин в Сочинском — 61,84%, Алексей Езубов в Тихорецком — 72,85%, Андрей Дорошенко в Армавирском — 68,16%, Дмитрий Лоцманов в Каневской — 53,71%.
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал в своем телеграм-канале, что продолжит заниматься развитием и поддержкой города, но уже на федеральном уровне.
Юга.ру попросили члена движения «Голос»* и политолога Давида Канкию прокомментировать ситуацию с выборами. Он рассказал, что явка вызывает вопросы — ее сложно назвать высокой или низкой, она аномальна. По словам политолога, бюджетников принуждали к голосованию, а в официальных результатах явки есть прямые фальсификации.
«Если соцопросы давали партии [«Единая Россия»] порядка 30%, то результаты выборов говорят о почти 50%. Эти результаты надо будет еще проанализировать, но уже сейчас очевидно, что значительная часть результатов имеет неестественное происхождение», — отметил политолог.
Канкия также сообщил, что на «Карту нарушений» поступило рекордное число жалоб с 2011 года — больше 5 тыс. И они до сих пор поступают от наблюдателей. По словам Канкии, власти продолжают делать вид, что все сообщения о нарушениях — выдуманные.
«На наблюдателей оказывалось давление, и по уровню давления и прямого насилия — это худшие выборы как в Краснодарском крае, так и в России за десять лет. Мы сталкивались с тем, что неугодных наблюдателей с применением силы вышвыривали из участков, даже члена краевой избирательной комиссии полиция просто выволокла с избирательного участка. Это что-то аномальное», — рассказал Канкия.
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