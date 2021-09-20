Тысячи жалоб и давление на наблюдателей. Политолог рассказал, почему считает прошедшие выборы худшими за десять лет на Кубани и в стране

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Также в некоторых регионах прошел ряд местных и муниципальных кампаний. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня.

Ночь после выборов была насыщенной: члена избиркома Кубани Дениса Ночёвку выволокли с участка, кандидат в депутаты Госдумы Александр Сафронов попытался «штурмовать» избирательный участок, а в Каневской под камерами стали перемешивать стопки бюллетеней, объясняя, что «так положено по закону».

20 сентября избирательная комиссия Краснодарского края рассказала о предварительных итогах голосования после обработки всех протоколов. Средняя явка на участки составила 64,5%.

Во всех избирательных округах края на выборах в Госдуму победила партия «Единая Россия», набрав 60,92% голосов. КПРФ — 15,96%, «Справедливая Россия» — 6,18%, ЛДПР — 5,69%, «Новые Люди» — 4,64%, «Партия Пенсионеров» — 1,38%. Всего в голосовании приняли участие 65,19% населения Кубани.