В летнем сезоне — 2021 курорт «Роза Хутор» принял около 850 тыс. гостей

В 2021 году летний сезон на курорте «Роза Хутор» длился с 1 мая по 8 ноября

За это время курорт посетили около 850 тыс. гостей, тогда как в прошлом году с июня по 15 ноября эта цифра составляла 800 тыс.



«Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле число гостей было обнадеживающим, но с начала августа из-за новых правил заселения в отели Краснодарского края мы почувствовали значительное снижение турпотока», — рассказал гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.



Курорт предлагал гостям широкий набор активностей для взрослых и детей. В приоритете по-прежнему развитие природного туризма в горах. Отдыхающие могли исследовать 100 км пеших троп и новых маршрутов, организованных совместно с Сочинским национальным парком. Особой популярностью пользовался парк водопадов «Менделиха», который включает и самый высокий в окрестностях Сочи водопад «Золотой» (77 метров). Среди пеших маршрутов с гидами наибольшей популярностью пользовался «Харгинский лес» (всего действовало восемь маршрутов). Его протяженность составляет 14 км — это около шести часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папоротников с человеческий рост и необъятных буков.

Помимо горных походов, гости могли кататься по окрестностям курорта на велосипедах. Для этого расширили сеть из 13 веломаршрутов, часть из которых доступна круглый год.



«Роза Хутор» развивает развлекательно-познавательные программы для детей. Детская горная академия в игровой форме учит поведению в горах; в этом сезоне она впервые предложила практикум «Тайная жизнь птиц», знакомящий с местным миром пернатых, насчитывающим 256 видов птиц.



Для любителей спорта на высоте более 1000 метров над уровнем моря была открыта первая в РФ высокогорная сапсерф-станция. Она разместилась в комплексе «Роза Вейк Парк» для различных водных видов спорта.



Одним из наиболее востребованных аттракционов стал родельбан — на нем прокатилось почти 20% гостей. Благодаря новой красочной подсветке летние сани стали доступны и в темное время суток. В августе на курорте появился подвесной мост в 32 метра с прозрачными ступенями. Он установлен на высоте 2320 метров и стал третьим подвесным мостом на «Роза Пик».

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Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» предложил не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, лежаками, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Морской пляж «Роза Хутор» в Имеретинской долине за соответствие стандартам качества, чистоты и безопасности четвертый год подряд получил «Голубой флаг». В этом сезоне более тысячи человек ежедневно посещали этнопарк «Моя Россия», демонстрирующий культурное и архитектурное многообразие страны. 11 павильонов на 3,3 га построены в стилистике отдельных городов и регионов РФ, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях.