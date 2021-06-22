Дети смогут поучаствовать в практикуме «Тайная жизнь птиц» на курорте «Роза Хутор»

В «Горной Академии» курорта «Роза Хутор» с июня по октябрь можно принять участие в образовательной программе по орнитологии

«Роза Хутор» продолжает развивать новые направления семейного отдыха. В июне на курорте вновь откроются детские кэмпы «Горная Академия». Дети в возрасте от 7 до 12 лет смогут отправиться в увлекательный мир горного туризма, флоры и фауны региона, исследований окружающей среды.

В этом сезоне маленьким гостям «Горной Академии» впервые предложат увлекательный практикум по орнитологии «Тайная жизнь птиц». На «Розе Хутор» и в окрестностях встречается 256 видов пернатых, около 100 из которых гнездятся, а более 140 мигрируют через горы Западного Кавказа. Поэтому регион чрезвычайно интересен для наблюдения за птицами. В Горном Причерноморье обитает, например, беркут, самый крупный орел России с размахом крыльев в 2,5 метра. Здесь можно увидеть самую быструю птицу в мире — черного стрижа (скорость горизонтального полета 170 км/ч), самую маленькую в Европе — королька (ее вес 4 грамма). Или сокола-сапсана, который развивает в пикирующем полете скорость свыше 300 км/ч и обладает самым острым зрением — видит голубя на расстоянии 8 км.

Курорт «Роза Хутор» расположен на высотах от 560 до 2509 метров над уровнем моря, что позволяет изучать условия обитания и видовое разнообразие птиц для каждого ландшафтно-климатического пояса — от смешанных широколиственных лесов долины Мзымты до цветущих альпийских лугов и скальных вершин окружающих ее гор.

Сотрудники «Горной Академии» прошли соответствующее обучение. Среди методологических материалов есть красочный буклет с интересными фактами из жизни пернатых, в программу включены теоретические занятия и экскурсии. Двигаясь по маршруту, дети под руководством гида знакомятся с устройством экосистем, наблюдают за птицами и разыскивают их следы. Узнают, что делать, если они нашли птенца, и как подкормить птиц зимой.