На курорте «Роза Хутор» появился прозрачный подвесной мост

Краснодарский край

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Гости курорта «Роза Хутор» смогут пройти по прозрачному мосту на высоте 2320 метров над уровнем моря

Гостям курорта теперь доступно еще одно экстремальное развлечение: прозрачный 32-метровый мост на вершине Роза Пик высотой 2320 метров над уровнем моря.

На курорте строго следят за безопасностью отдыхающих: перед прогулкой по мосту посетители обязательно получают страховочное снаряжение. Есть и ограничения — на мост не пускают людей весом более 100 кг и ростом менее 130 см.

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В пресс-службе курорта отметили, что это уникальный для России проект.

«Мы вдохновлялись зарубежными аналогами и сумели создать свою уникальную конструкцию. Мост включает ступени из прочного монолитного поликарбоната и металлические крепления — скобы и тросы. В отличие от многих подобных проектов, наш мост подвижен. А значит, эмоции от прогулки будут еще ярче», — рассказал руководитель проекта Александр Якущенко.

Теперь на вершину Роза Пик ведут три подвесных моста. Самый длинный (115 метров) работает только летом, малый (72 метра) открыт круглый год. Новый прозрачный мост тоже будет доступен в любое время года.

Курорты и туризм отдых Роза Хутор

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