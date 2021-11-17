Бывший вор в законе Дато Краснодарский умер в больнице из-за коронавируса

17 ноября в СМИ появилась информация о смерти Давида Джангидзе, которого в криминальных кругах называли Дато Краснодарский. Летом суд приговорил его к восьми годам колонии

Напомним, 26 июля в Краснодаре вынесли приговор вору в законе Давиду Джангидзе, который, по версии суда, занимал высшее положение в преступной иерархии в криминальной среде. Статус вора в законе он получил в 29 лет на сходке криминальных авторитетов в Италии. Его влияние также распространялось на территории Краснодарского края, ему подчинялись преступники с более низким статусом.

Дело по нему проводилось в закрытом режиме, объем материалов превысил 30 томов. В итоге его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Свою вину Дато Краснодарский не признал.

17 ноября появилась информация о смерти 37-летнего Давида Джангидзе. Он скончался в одной из больниц Краснодара от последствий коронавирусной инфекции, сообщает интернет-портал Прайм Крайм.

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По данным информационного ресурса, в августе в Краснодаре с разницей в один день скончались два вора в законе — Виктор Бегдаш (бывший вор в законе), он же Щенок, и действующий — Отари Кублашвили. Обстоятельства смерти Виктора Бегдаша не уточняются, а смерть Отари Кублашвили связана с наркотиками. Кублашвили при жизни был объявлен в розыск, так как уклонялся от административного надзора после досрочного освобождения. По УДО его освободили в январе 2018 года в связи с тяжелым поражением спинного мозга.

За информацией по этому поводу журналист Юга.ру обратился в краевое управление ФСИН, однако там воздержались от комментариев.