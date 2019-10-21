В Новороссийске банду сына вора в законе осудили за вымогательства

Анзор Аданая и его подельники Карен Тороян, Иван Фоменко и Даниил Копейченко обвинялись в систематических вымогательствах у местных жителей, а также незаконном обороте оружия и наркотиков (ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 226, ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 150 УК РФ). Деятельность банды пресекли сотрудники ФСБ и МВД, преступников задержали.

В июле суда вынес приговор по делу, 10 октября апелляцию рассмотрел Краснодарский краевой суд. В итоге Аданая приговорен к 4 года 8 месяцам колонии общего режима, Тороян — 6 годам и 1 месяцу, Фоменко — к трем годам и трем месяцам, Копейченко — к 2 годам и месяцу, сообщили 21 октября в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

В краевой прокуратуре уточнили, что Аданая был лидером банды и подтвердили, что он приходится сыном скрывающемуся за границей Бадри Аданае — вору в законе Тамазу Новороссийскому, передает «Интерфакс». В апреле издание «360» писало, что Бадри Аданаю задержали в аэропорту Минска по запросу властей Франции — в Париже его приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег и создание преступной группировки. Отмечается, что за границу Тамаз Новороссийский сбежал после принятия поправок в Уголовный кодекс для лидеров преступного мира — когда в УК появилась новая статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По ней, в частности, арестовали в августе 35-летнего вора в законе Давида Джангидзе, известного в криминальной среде как Дато Краснодарский.