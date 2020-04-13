Вора в законе Кобу Краснодарского обвинили в том, что он вор в законе

Краснодарский край

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В Краснодаре в апреле вора в законе обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

По данным следствия, с мая 2012 года 47-летний житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии. Он придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи. 

«В преступной среде, "вор в законе" обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

Мужчину обвинили по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), его заключили под стражу. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, МВД Кубани, а также краевого УФСИН.

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Следственный комитет не назвал имя обвиняемого, однако по данным издания «Прайм Крайм», речь идет о Кобе Дзидзишвили по прозвищу Коба Краснодарский. Его задержали еще 25 марта за мелкое хулиганство и держали под административным арестом. Новое обвинение ему предъявили в день истечения срока ареста. По словам источника, уроженца грузинского города Кутаиси в воровскую семью в 2012 году принял клан Деда Хасана.

Позже Сергей Асатрян по прозвищу Осетрина Младший заявил, что Кобу короновали с нарушением традиций и он не может называться вором в законе. Еще через несколько дней на воровской сходке Дзидзишвили поучаствовал в избиении Сергея Асатряна и его отца Эдуарда по прозвищу Эдик Тбилисский. В конфликте также участвовали другие кубанские преступники — Вадик и Дато Краснодарские. Через неделю после драки Кобу задержали и обвинили в бандитизме. Только в 2016 году Дзидзишвили приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а осенью 2018 года он вышел на свободу.

Следственный комитет

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