Вора в законе Кобу Краснодарского обвинили в том, что он вор в законе

В Краснодаре в апреле вора в законе обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

По данным следствия, с мая 2012 года 47-летний житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии. Он придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи.

«В преступной среде, "вор в законе" обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

Мужчину обвинили по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), его заключили под стражу. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, МВД Кубани, а также краевого УФСИН.