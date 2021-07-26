Вора в законе Дато Краснодарского приговорили к 8 годам колонии и штрафу

26 июля в Краснодаре вынесли первый приговор вору в законе. Давида Джангидзе, известного в криминальной среде как Дато Краснодарский, осудили на 8 лет

Джангидзе занимал высшее положение в преступной иерархии в криминальной среде с июня 2013 года и был так называемым «вором в законе». Свой статус он получил в 29 лет на воровской сходке в Италии. Дато Краснодарскому стали подчиняться преступники с более низким криминальным статусом. Он обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории региона, заявили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В августе 2019 года мужчину задержали в краевом центре и возбудили против него уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Статья 210.1 появилась в уголовном кодексе РФ 1 апреля 2019 года. Она признает преступным сам факт статуса «вора в законе», так как он предполагает использование его в интересах криминального мира. Статья не требует вменения лицу участия в каком-либо ином преступлении. В марте следователи завершили расследование дела. Оно проводилось в нескольких регионах страны, а объем материалов превысил 30 томов. Дело передали в суд. Слушания проходили в закрытом режиме.